سوريا تعلن خريطة طريق لإرساء مصالحة في السويداء

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس، أن الحكومة وضعت «خريطة طريق» للعمل على معالجة آثار أعمال العنف الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في جنوبي البلاد. فيما كشف مسؤول عسكري سوري أن القوات السورية سحبت أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح.

وقال الشيباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، إن خريطة الطريق «تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتعزز الصلح المجتمعي».

مشيراً إلى أنها تعتمد على خطوات عملية بدعم من الأردن والولايات المتحدة أولها «محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي».

وتابع قائلاً إن خريطة الطريق تشمل أيضاً ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع، وتعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

كما تتضمن الإجراءات نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة، والعمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه كل مكونات السوريين في السويداء، وفقاً لوزير الخارجية.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية في السويداء في يوليو الماضي بعد أن أدت اشتباكات دامية لعدة أيام بين مجموعات مسلحة محلية وعشائر بدوية إلى سقوط مئات القتلى والمصابين. وفي الشهر الماضي، عقد الصفدي والشيباني اجتماعاً مع براك في الأردن، واتفقوا على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم حكومة دمشق في جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أن وحدة سوريا واستقرارها وأمنها ركيزة لأمن المنطقة، وشدد على أن المملكة لا تقبل أي تدخل في الشأن السوري «وتحديداً في الجنوب لأن ذلك تهديد لنا». وأضاف الصفدي: «الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها، ونؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية».

وبدوره، قال المبعوث الأمريكي براك إن المنطقة والعالم يمران بلحظة صعبة، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا.

ونقلت «وكالة الأنباء السورية» عن براك قوله إن الولايات المتحدة تعاونت مع سوريا والأردن في التوصل إلى خريطة الطريق المتعلقة بالسويداء، واصفاً الخطوات التي اتخذتها ‏الحكومة السورية بأنها «خطوات عملية تاريخية وتضمن السلم الأهلي».

وتابع قائلاً: «سنواجه بعض العقبات وسيكون هناك بعض المحطات على طريق حل أزمة السويداء». الى ذلك قال مصدر أمني سوري مفضّلاً عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، امس، إن القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري.

موضحاً أن العملية بدأت منذ شهرين، أي عقب أعمال العنف التي شهدتها السويداء، وقامت خلالها إسرائيل باستهداف مقرات رسمية في دمشق، وآليات للقوات الحكومية بعد انتشارها في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.