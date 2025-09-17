Al Bayan
تستند إلى اتفاقية السلام مع مصر.. إسرائيل تقترح على سوريا اتفاقية أمنية جديدة

وكالات

قال موقع أكسيوس الثلاثاء نقلا عن مصدرين مطلعين إن إسرائيل قدمت لسوريا مقترحا تفصيليا لاتفاقية أمنية جديدة.

وذكر تقرير أكسيوس أن المقترح الإسرائيلي يستند إلى اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر عام 1979.

من جهتها أعلنت الخارجية السورية الثلاثاء أن دمشق تعمل مع واشنطن على التوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل حول جنوب سوريا، في إطار خريطة طريق اعتمدتها سوريا بدعم من الولايات المتحدة والأردن حول محافظة السويداء.

وقالت الخارجية في بيان إن من بين الخطوات التي تنصّ عليها الخريطة هي أن "تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".