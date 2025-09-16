دمشق تعلن خريطة طريق لإرساء المصالحة في السويداء

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، حيث وقعت أعمال عنف في يوليو.

وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك: "وضعت الحكومة السورية خريطة طريق واضحة للعمل.. تدعم العدالة وتقوم على بناء الثقة"، مشيراً إلى أنها تستند إلى خطوات من ضمنها "محاسبة" من اعتدى على المدنيين و"تعويض المتضررين" و"إطلاق مسار للمصالحة الداخلية".



بدوره أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الجهة الوحيدة التي تدعم تقسيم سوريا وتعمل عليه هي إسرائيل. وعبر المبعوث الأميركي توم باراك عن تفاؤله بالاتفاق، وأكد أن الحكومة السورية تتخذ خطوات تاريخية.