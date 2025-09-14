حتى الرئيس يُحاسب.. بوابة سوريّة رسمية للإبلاغ عن الفساد

إعداد - موسى علي

أعلنت الرئاسة السورية عن إطلاق بوابة رسمية جديدة تمكّن المواطنين من تقديم الشكاوى والبلاغات ضد أي موظف في القطاع الحكومي، وصولاً إلى الوزراء وأعضاء الحكومة وحتى الرئيس أحمد الشرع.

وجاء في بيان نُشر عبر حساب الرئاسة على تطبيق "تليغرام" أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة كحق دستوري وأداة أساسية لضمان رفع كفاءة الأداء الخدمي.

وأكدت الرئاسة أن النظام الجديد لتلقي البلاغات يشكل ركيزة في منظومة الحوكمة الرشيدة، حيث يوفر قنوات آمنة ومتنوعة للإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات فساد إداري ومالي، ويحمي في الوقت نفسه حقوق المواطنين عبر آلية قانونية تتيح لهم المطالبة بحقوقهم دون خوف من انتقام.

وشدد البيان على أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز استقرار المجتمع وازدهاره.