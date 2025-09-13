بعمق 38 كم.. تفاصيل أكبر توغل إسرائيلي في سوريا

إعداد - موسى علي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل عملية عسكرية وُصفت بأنها الأوسع داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث توغلت قوات إسرائيلية لمسافة 38 كيلومتراً داخل العمق السوري.

وذكرت الصحيفة أن العملية التي حملت اسم "الأخضر الأبيض" شارك فيها مئات من جنود الاحتياط التابعين للفرقة 210، وأسفرت عن السيطرة على قاعدتين عسكريتين سوريتين دون قتال، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 3.5 أطنان من الأسلحة والذخائر، بينها صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى، فضلاً عن دبابات وشاحنات قديمة.

كما تمكن الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير، من السيطرة على شريط حدودي بعمق 10 كيلومترات وصولاً إلى منطقة حمات غدير، وأقام على طوله ثمانية مواقع عسكرية جديدة، واستغرقت العملية 14 ساعة، تخللها دخول وحدات مدفعية إسرائيلية إلى الأراضي السورية لأول مرة منذ حرب 1973.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن السيطرة تمنح إسرائيل ميزة إستراتيجية في مراقبة الطريق الرابط بين دمشق وبيروت، وكشف مسارات تهريب السلاح إلى حزب الله في البقاع اللبناني.

وأضافت أن بعض المواقع التي سيطر عليها الجيش تكشف مواقع إسرائيلية حساسة، ما دفعه إلى تثبيت وجوده فيها، مشيرة إلى أن الجنود الإسرائيليين تواصلوا مع سكان من القرى الدرزية في ريف دمشق الذين قدموا معلومات عن مخازن أسلحة تابعة للجيش السوري السابق.