سوريا تعلن القبض على خلية تابعة لحزب الله

أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله، وأوردت الوزارة في بيان على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي "تمكنت الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لحزب الله".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية" أظهرت أن "أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين".

وقال إنه تمت مصادرة "قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخا من طراز غراد وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة".