احتفالات تعم سوريا بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية

انطلقت في عموم المدن السورية احتفالات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا اليوم الثلاثاء .

وشهدت أغلب المدن السورية مسيرات بالسيارات واحتفال في الشوارع والساحات ابتهاجا برفع العقوبات الأمريكية على سوريا بعد وساطة سعودية كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالترحيب والمباركة برفع العقوبات.



وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن "الثلاثاء"، خلال كلمة له في منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي في الرياض، رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع لبسعودية وتركيا.

وقال ترامب: "تلك العقوبات كانت تشل الاقتصاد السوري وكانت مطلوبة في وقت سابق، والآن آن الأوان كي تلمع سوريا".



