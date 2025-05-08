ماكرون يعد الشرع برفع مشروط للعقوبات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى القيام بكل الممكن «لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء»، بينما طالب الشرع بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد أن رحل نظام بشار الأسد.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مع الشرع في باريس، إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي تدريجياً إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد.

وأوضح «أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولاً، رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً، ثم سنضغط أيضاً على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن».

وشدّد ماكرون على ضرورة ضمان «ملاحقة ومحاكمة مرتكبي» أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخراً، ومرتكبي المجازر بحق العلويين في مارس، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم».

إلى ذلك، أعرب ماكرون عن تأييده لمواصلة «الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية» إذا تمكّنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سوريا.