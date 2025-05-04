الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن الغارة الجوية الإسرائيلية تعد عدواناً على سيادة سوريا وخرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية، ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار.

وهددت إسرائيل، أمس، باحتلال مناطق جديدة في جنوب سوريا، بذريعة حماية الدروز. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، إنه منتشر في جنوب سوريا، ومستعد لمنع دخول أية قوات إلى منطقة القرى الدرزية.

وأورد أنه يواصل متابعة التطورات وجاهز لمختلف السيناريوهات، من دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة أو نطاق انتشارها. وذكر أنه تم إجلاء 5 دروز لتلقي العلاج في إسرائيل.

وقال مصدر سوري في محافظة السويداء إنه لم يسجل أي انتشار لجنود إسرائيليين في المحافظة، مؤكداً أن وجودهم يقتصر على المناطق التي توغلوا فيها عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في محافظة القنيطرة الحدودية.