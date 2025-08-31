الأمن السوري يستعيد أموال مسروقة من البنوك

تمكنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق من استعادة كمية من الأموال كانت قد سرقت في وقت سابق من أحد البنوك السورية ليلة سقوط نظام بشار الأسد في 8/ 12/ 2024.

وقالت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية إن المباحث الجنائية ضبطت كمية من الأسلحة والأموال في بلدة الميدعاني التابعة لدوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بناءً على معلومات دقيقة أفادت بوجود مواد مشبوهة داخل أحد المواقع.

ونشرت «الإخبارية» صوراً تظهر أسلحة وأدوية وطابعات وكميات كبيرة من رزم العملة السورية، دون توضيح حجم المبلغ الذي تمت استعادته. وأعلنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق توجه دورياتها الأمنية إلى موقع مشبوه في بلدة الميدعاني بريف دمشق، بعد ورود معلومات «بوجود كمية من الأسلحة والأموال المسروقة من أحد البنوك أثناء التحرير»، دون توضيح اسم البنك الذي سرقت منه الأموال.

وبعد عملية تفتيش دقيقة للموقع، تم ضبط 10 أكياس تحتوي على عملة سورية و3 طابعات وشريط هاتف وبندقية قنص مع 10 مخازن ذخيرة وبندقية روسية وذخيرة وأدوات حفر عسكرية وجعبة عسكرية وكرتونة حبوب دوائية نوع سيفيكسيم و10 أدوات كاشير.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عصام هزيمة، قد صرّح في اليوم الأول من سقوط نظام بشار أن المصرف تعرض لحوادث سرقة، نتيجة الاضطراب والانفلات الأمني الذي حصل في ذلك اليوم، وأنه بعد وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق تمت استعادة جزء من الأموال المسروقة.