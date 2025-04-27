السعودية وقطر تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامهما المشترك بدعم تعافي الاقتصاد السوري.

تأتي هذه المبادرة في أعقاب المناقشات التي جرت حول سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكر بيان سعودي قطري مشترك، اليوم، أن هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما، ويتيح كذلك حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

ودعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا، وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.