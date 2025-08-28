المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على سوريا





أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان عن إدانته الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكداً رفضه التام لأي انتهاك لسيادة سوريا أو تهديد لأمنها واستقرارها.

وشدد الجروان، في بيان صادر عن المجلس اليوم، على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والعمل العاجل على وضع حد لهذه الانتهاكات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس المجلس أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مجددا تضامن المجلس مع الشعب السوري ودعمه لكل الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والعيش بكرامة وتنمية مستدامة.