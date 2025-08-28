مقتل 6 جنود سوريين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

قتل ستة جنود سوريين في ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية قرب دمشق فجر أمس، وفق حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي السوري. وأفادت قناة الإخبارية الرسمية بسقوط ستة قتلى من عناصر الجيش السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق.

وأعربت الخارجية السورية في بيان عن «بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء»، مؤكدة أنه «يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً لسيادة سوريا».

ودعت دمشق «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة».

وأتت الضربات في الكسوة بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مقتل شاب جراء قصف إسرائيلي على منزل في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة التوتر في جنوب سوريا، في وقت تسعى دمشق إلى اتفاق أمني قد يمهّد الطريق أمام مفاوضات سياسية أوسع.

في الأثناء، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أن عدة منظمات سورية ودولية تقدمت لتشارك في سير العملية الانتخابية، وعقدت اجتماعات تنظيمية معها بهذا الخصوص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة قوله خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مجلس الشعب لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة: «حريصون على إنجاح الانتخابات وسيرها بكل شفافية».

وأكد أن «الآلية الانتخابية لا تقوم على الانتخاب المباشر وإنما ضمن الهيئات الناخبة في المناطق المحددة»، مشيراً إلى أن «رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في المحافظات هو المسؤول عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث». وأضاف أن «النظام الانتخابي المؤقت لم يفرق بين الناخبين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، والذين يمكنهم أن يصوتوا ضمن المراكز الموجودة داخل منطقتهم الانتخابية».