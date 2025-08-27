سوريا.. استكمال خطوات تأمين طريق دمشق – السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن استكمال التحضيرات النهائية لتأمين طريق دمشق – السويداء، تمهيداً لفتحه من جديد أمام حركة النقل والتجارة، بعدما كان مغلقاً نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة التزامها الدائم بتلبية احتياجات أهالي السويداء وضمان حرية تنقلهم وتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود والتضحيات التي بذلتها وحدات قوى الأمن الداخلي لإنجاز هذه المهمة الوطنية.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على استمرار العمل حتى الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لفتح الطريق بشكل آمن ومستقر، حرصاً على حماية المواطنين وضمان سهولة حركة التجارة، وذلك ضمن مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات السورية.