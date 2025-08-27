سوريا تمدد جوازات سفر الطلاب في الخارج سنة واحدة مجاناً

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن قرار يقضي بتمديد جوازات سفر الطلاب السوريين الموجودين في الخارج لمدة سنة كاملة، وذلك دون أي رسوم إضافية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية، أن الوزير أسعد الشيباني أصدر هذا القرار بهدف دعم الطلاب السوريين المغتربين.

ويشترط للاستفادة من هذا التمديد المجاني تقديم الوثائق الرسمية المصدقة التي تثبت استمرار الطالب في الدراسة.

وأكدت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب السوريين المغتربين وتسهيل متابعة شؤونهم الدراسية.