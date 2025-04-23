الشرع يسلم كوري ميلز رسالة إلى ترامب

قال عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز إنه أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول شروط رفع العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا التي دمرتها الحرب وإسرائيل.

وقال المشرع ميلز إنه سيسلم رسالة من الشرع إلى ترامب، دون إعطاء تفاصيل عن محتوياتها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وقال السياسي الجمهوري ميلز من ولاية فلوريدا لوكالة بلومبرج ، إنه سافر إلى دمشق الأسبوع الماضي في مهمة غير رسمية لتقصي الحقائق نظمتها مجموعة من الأمريكيين السوريين المؤثرين، مضيفا أنه يخطط لإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - المقرب منه- ومستشار الأمن القومي مايك والتز على نتائج المحادثات عندما يعود من زيارته.

وقال ميلز "44 عاما" إنه جلس مع الشرع لمدة 90 دقيقة وأوضح ما تتوقع الولايات المتحدة حدوثه لكي تنظر إدارة ترامب في تخفيف أو رفع العقوبات، التي تستهدف أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية باستثناء تقديم المساعدات الإنسانية.

ويحتاج الشرع بشدة إلى تخفيف العقوبات لكي ينطلق الاقتصاد المدمر ويجذب المستثمرين، حيث تقدر تكلفة إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب بنحو 400 مليار دولار.



وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الدولية التي فرضت في عهد الأسد من أجل إنعاش الاقتصاد السوري المنهك جراء نزاع بدأ باحتجاجات عام 2011.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها في يناير، لتسهيل الوصول إلى "الخدمات الأساسية"، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع لا سيما في مجال مكافحة "الإرهاب".