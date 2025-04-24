عضو بالكونغرس: الشرع مستعد لحوار وعلاقات مع إسرائيل

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه فتح مفاوضات مع روسيا وتركيا بشأن مستقبل وجودهما العسكري في سوريا، في حين أبدى انفتاحاً على إقامة علاقات مع إسرائيل.

وقال عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز من إسطنبول، إنه ناقش مع الشرع، يوم الجمعة الماضي، علاقة سوريا مع إسرائيل وملف الحدود، مشيراً إلى أن الشرع أبدى انفتاحاً على تحسين العلاقات مع إسرائيل وإجراء حوار معها، وربما التوصل إلى «اتفاقيات سلام»، على حد تعبيره.

وأوضح ميلز لـ«التلفزيون العربي» أن الشرع أبدى استعداداً للعمل على عدم نقل أسلحة عبر سوريا لمهاجمة إسرائيل. وقال إن الرئيس السوري «يريد علاقات مع جميع الدول المجاورة لسوريا».

وكان ميلز وزميله في الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان التقيا الشرع في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكشف عن أنه ناقش مع الشرع رؤيته لعملية الانتقال السياسي في البلاد.

وجاءت زيارة النائبين الأمريكيين في وقت أعلنت الولايات المتحدة عزمها خفض عدد جنودها المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة،.

بينما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بأن إدارة ترامب أعدت توجيهاً سياسياً يتضمن شروطها لتطبيع العلاقات مع سوريا. وشدّد ميلز على أن الوصول إلى «شرق أوسط مستقر، يستلزم وجود دول مثل سوريا على طاولة المفاوضات».

روسيا وتركيا

وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز نشرته أمس، قال الشرع إن حكومته تجري مفاوضات مع روسيا وتركيا بشأن مستقبل وجودهما العسكري في سوريا. وشدد على ضرورة أن تحترم أي اتفاقيات مستقبلية سيادة سوريا والأمن الإقليمي.

وذكرت الصحيفة أنها أجرت حديثاً مع الشرع «هذا الشهر» لكنها لم تحدد تاريخاً. وقال الشرع: «قلنا لجميع الأطراف إن هذا الوجود العسكري يجب أن يتماشى مع الإطار القانوني السوري»، مضيفاً أن أي ترتيب يجب ألا يسمح للقوات الأجنبية بتهديد الدول المجاورة عبر الأراضي السورية.

وأقر الشرع باعتماد سوريا البالغ على الأسلحة روسية الصنع والاتفاقيات القائمة في مجالات مثل الغذاء والطاقة. وقال: «حتى الآن، لم نتلق عروضاً من دول أخرى لاستبدال الأسلحة السورية».

صندوق النقد

وفي مسار آخر، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن صندوق النقد الدولي عين رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ 14 عاماً.

وقال برنية إن تعيين رودن جاء «بناء على طلبنا»، وعرض منشوراً على منصة لينكد إن ظهر فيه وهو يصافح رودن أثناء حضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وكتب برنية أن «هذا التعيين خطوة مهمة ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين معيشة الشعب السوري».