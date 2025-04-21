رئيس الأركان الإسرائيلي يتجول في الأراضي السورية

قام رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بجولة ميدانية داخل الأراضي السورية لـ «تقييم» الوضع في سوريا، مجاهراً بأن القوات الإسرائيلية «تسيطر على نقاط مفتاحية للدفاع بأفضل طريقة»، كما نقل موقع «روسيا اليوم».

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن رئيس الأركان إيال زامير، قام أمس، بجولة ميدانية لتقييم للوضع في سوريا، برفقة «قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، وقائد الفرقة 210، ألبريغادير يائير بالاي، وقادة آخرين».

وأضاف أدرعي: «تحدث رئيس الأركان مع القادة والمقاتلين العاملين في الميدان، وصادق على الخطط لمواصلة الدفاع والهجوم».

وقال زامير: «هذه المنطقة حيوية. لقد دخلنا إلى هنا لأن سوريا تفككت، ولذلك نحن نسيطر على نقاط مفتاحية ونتواجد على الجبهة للدفاع عن أنفسنا بأفضل طريقة».

وأضاف: «من هذا المكان يمكن رؤية كل من يتواجد على هذه السلسلة الجبلية إنها نقطة استراتيجية. نحن لا نعرف كيف ستتطور الأمور هنا، لكن وجودنا هنا له أهمية أمنية بالغة للغاية، وستواصل قوات الجيش العمل في منطقة التأمين والدفاع عن السكان من أي تهديد». وبحسب بيان للجيش، تحدث رئيس الأركان الإسرائيلي مع القادة والمقاتلين العاملين في الميدان ووافق على خطط مواصلة الدفاع والهجوم.

المنطقة العازلة

وكانت إسرائيل قد عدلت وضع المنطقة العازلة مع سوريا، مستغلة التطورات التي شهدتها الساحة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، كما أعلنت إسرائيل نيتها الحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة.

ويكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القول: «إن إسرائيل ستستمر في السيطرة على مناطق داخل سوريا إلى حين تشكيل قوة سورية قادرة على تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974».