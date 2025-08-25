واشنطن تسقط لوائح العقوبات ضد سوريا.. ودمشق ترحب

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم "الاثنين"، القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، وذلك بعد أمر سابق من الرئيس دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن على دمشق.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في إشعار رسمي، أنه سيزيل لوائح العقوبات على سوريا من "قانون اللوائح الفيدرالية".

من جانبها رحبت سوريا بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة في مدونة القوانين الفيدرالية، وذلك متابعة للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته وكالة الانباء السورية "سانا" أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح، من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، ويسهم في تسهيل الحركة التجارية والمالية ورفع القيود عن الصادرات الأمريكية إلى سوريا، بما يخفف من معاناة المواطنين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقالت الوزارة: ترى سوريا أن تزامن هذا القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق يحمل دلالة مهمة على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البناء.

وأضافت: وفي هذا الإطار استقبل الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأمريكي والمؤلف من السيناتور جين شاهين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشير وعضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب جو ويلسون عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة، يرافقهما السفير توماس باراك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا.

وتابعت الوزارة: وقد عقد الوفد اجتماعات مع السيد الرئيس بحضور وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وأكد اللقاء الدعم المتزايد في الكونغرس الأمريكي لخطوات الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بما في ذلك الجهود الرامية لإلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الجاري.

وأضافت الوزارة: من جانبه أعرب الرئيس الشرع عن تقديره للجهود المبذولة في الكونغرس بهذا الصدد، مشدداً على أن هذه التطورات المتزامنة بين رفع القيود والعقوبات من جهة والزيارات الرسمية من جهة أخرى تشكل استمراراً لمسار عملي وواقعي يخدم مصالح الشعب السوري، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة في ختام بيانها: تؤكد الحكومة السورية التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، انطلاقاً من مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، وبما يخدم الاستقرار والازدهار للشعب السوري ولشعوب المنطقة.