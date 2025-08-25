أحمد الشرع: لست امتداداً للتنظيمات الإسلامية ولا للربيع العربي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء إعلامي عربي، أنه لا يعتبر نفسه امتداداً للربيع العربي أو للأحزاب الإسلامية، سواء التنظيمات الجهادية أو جماعة الإخوان المسلمين، مؤكّداً استقلال رؤيته السياسية.

ويستعد الشرع للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة رسمية باسم سوريا، ليكون بذلك أول رئيس سوري يُخاطب الجمعية العامة منذ نحو ستة عقود، إذ كانت آخر مشاركة لرئيس سوري عبر كلمة للرئيس نور الدين الأتاسي في عام 1967.

وكشف الشرع عن وصول المفاوضات بين سوريا وإسرائيل إلى مراحل متقدمة بشأن اتفاق أمني، ودعا لبنان للاستفادة من نهضة بلاده، موضحاً أنه تجاوز الخلافات والجراح السابقة مع حزب الله.

منذ تسلّم السلطة، حظيت الحكومة الانتقالية السورية بدعم إقليمي ودولي ملحوظ، وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد ألقى كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، رافعاً العلم السوري الجديد في مقر الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الشرع أجرى خلال الأشهر الأخيرة لقاءات دبلوماسية بارزة، شملت الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، في إطار تعزيز الحضور السوري دولياً.