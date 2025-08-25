جدل سوري على خلفية إرجاء الانتخابات في 3 محافظات

تشهد الساحة السورية جدلاً محتدماً على خلفية تأجيل مشاركة ثلاث محافظات في الانتخابات المقررة الشهر المقبل لاختيار مجلس الشعب الجديد، حيث بررت السلطات هذا التأجيل بعدم ملاءمة الأوضاع الأمنية لإجراء الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة القانونية في انتخابات مجلس الشعب أحمد قنوت أمس، في ردٍ على التصريحات الأخيرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حول الانتخابات، إنه «لا يحق للإدارة الذاتية أن تقرر إن كانت انتخابات مجلس الشعب شرعية أم لا».

وكان بيان صادر عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا قال أمس إن: «هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال».

ونفت أن يكون الأمان سبباً وجيهاً لاستبعاد هذه المحافظات، قائلة إنها تعتبر آمنة مقارنة بالمناطق الأخرى.

ووصفت في بيانها انتخابات سبتمبر بأنها ستكون «خطوة شكلية»، مؤكدة أن إجراءها في الوقت الراهن «هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين».

من جانبها، طالبت نخب سياسية وحقوقية وإعلامية وعشائرية من أبناء محافظة الرقة، أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إلغاء قرارهم باستبعاد محافظة الرقة.

وقالت نخب الرقة في بيان، إن القرار تعدٍ على الحق في التمثيل بصناعة القرارات السيادية، وانتقاص من هيبة ومشروعية مجلس الشعب كممثل لكل السوريين، وانتهاك للمرسوم التشريعي.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أعلنت السبت، أن أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة، والمقرر إجراؤها الشهر المقبل، لن تشمل محافظة السويداء في جنوب البلاد، ومحافظتي الحسكة والرقة الشماليتين، اللتين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد على أجزاء منهما بشكل رئيسي، وذلك حتى تتوفر «بيئة آمنة».

وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي باسمها نوار نجمة للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): «حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها».

في الأثناء، ذكرت قناة «الإخبارية» السورية أن قوات إسرائيلية توغلت في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي بدورية عسكرية مؤلفة من مدرعة وسيارتي دفع رباعي مُحمّلتين بالجنود وسط استمرار تحركاتها في المنطقة.