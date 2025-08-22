إسرائيل تتوغل في قرى جنوب سوريا.. هل بدأت بإنشاء الممر الأمني؟

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرى وبلدات محافظتي القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا، وقامت بنصب الحواجز وتفتيش المدنيين واعتقال عدد منهم، في خطوة ليست جديدة لكنها تتزامن مع تسريبات عن نية إسرائيل إقامة ممر بين الجولان والسويداء عقب مواجهات دامية قبل أسابيع أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص معظمهم مدنيون.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، دخلت دورية مؤلفة من 6 مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، من جهة الجولان المحتل إلى بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان قبل أن تغادر المنطقة وتفرج عن الشبان الثلاثة في وقت لاحق.

وأشارت الوكالة إلى أن 4 آليات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية العجرف في القنيطرة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل داخل القرية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تشن إسرائيل عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا.

وسيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.