الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا

أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات الإسرائيلية على عدد من المواقع في الجمهورية العربية السورية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد معاليه أن هذه الغارات تعدّ حلقة جديدة في سلسلة محاولات إسرائيلية لتقويض وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يشجّع على استمرارها، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقفها، بما يصب في مصلحة الأمن والسلم في المنطقة.