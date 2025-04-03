الأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية التي تسببت في مقتل مدنيين.

وأكد بيدرسون، في بيان اليوم، أن هذه الأعمال تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام الداخلي ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في هذا التوقيت الحساس.

ودعا المبعوث الخاص، إسرائيل إلى وقف هذه الهجمات التي أشار إلى أنها ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا والاتفاقيات القائمة، وكذلك وقف الإجراءات أحادية الجانب على الأرض.

وحث المبعوث الخاص جميع الأطراف على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة المخاوف الأمنية ومنع المزيد من التصعيد.