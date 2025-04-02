غارات إسرائيلية تستهدف دمشق وحماة وحمص

شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت محيط مدينة حماة ومطار حماة العسكري ومحافظة حمص ومركز البحوث العلمية على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء .

وكشفت تقارير عن توغل الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نوى غربي درعا بعشرات العربات العسكرية.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجمات استهدفت عدة مناطق بينها قاعدة تي فور الجوية في محافظة حمص.

وقال سكان محليون في العاصمة "إن دوي عدة انفجارات عنيفة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في مساكن برزة ".

وتعرض مركز البحوث العلمية لغارات إسرائيلية خلال الأعوام السابقة كان أعنفها في العاشر من ديسمبر الماضي .