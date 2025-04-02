اتفاق أمني بين دمشق و«قسد» لتنظيم أوضاع حلب

توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، ينص الاتفاق على تبعية الحيين إدارياً لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم.

كما يتضمن الاتفاق إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح على قوات الأمن الداخلي فقط.

وتكفل بنود الاتفاق كذلك حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا. وفي سياق آخر، سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة.

كما ينص الاتفاق على منح الحيين تمثيلاً كاملاً في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة.

يشار إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقع اتفاقاً في 11 مارس الماضي مع «قسد»، يقضي بانضمامها إلى مؤسسات الدولة الجديدة، وذلك في ظل سيطرتها على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا.