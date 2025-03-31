الإمارات ترحب بتشكيل حكومة جديدة في سوريا

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري الشقيق في تحقيق الاستقرار والازدهار.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تنظر بثقة إلى أن الحكومة الجديدة ستُلبّي متطلبات المرحلة الانتقالية، معربة عن تمنياتها لها بالتوفيق والسداد، وتطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع أعلن السبت عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة تضم 22 وزيراً، وأكد التزامه بإعادة بناء دولة قوية ومستقرة لجميع السوريين.

ترحيب عربي

ورحبت دول عربية عديدة بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة. فقد أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية، وعن «أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري».

وأكدت وزارة الخارجية السعودية تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة، بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة.

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد «بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها».

كما رحبت الكويت بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أمس، على تطلع الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، رحبت الأردن بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معرباً عن أمله في أن «تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة «حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة واستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين»، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وجدد القضاة «التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها».

ورحبت وزارة الخارجية التركية بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا قائلة إن هذه الخطوة مؤشر على أن حكام سوريا الجدد يتبنون نهجاً يشمل الجميع في قيادة البلاد.

ودعت، في بيان، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات بالكامل حتى تبدأ عملية إعادة الإعمار.