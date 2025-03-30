"الإدارة الذاتية" ترفض تنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان الأحد أنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا غداة الإعلان عن تشكيلها، على اعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.

واوضحت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة التي تضمّ وزيراً كردياً واحداً من بين 23 وزيرا "تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها"، مضيفة أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".

وشددت على أن "السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها، إنما تعيدنا إلى المربع الأول، من حيث استئثار طرف واحد بالحكم وإقصاء المكونات والأطياف السورية من العملية السياسية ومن إدارة شؤون البلاد".

كما أكدت أن "أية حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها".

وأعلنت أنهم "لن يكونوا معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها"، لافتة إلى أن "تكرار أخطاء الماضي سيضر السوريين ولن يؤدي أبدا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة يمكن أن تضع الحلول للقضايا العالقة والمشاكل والأزمات التي تعيشها سوريا".