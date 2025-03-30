تحذيرات غربية من هجمات في سوريا خلال العيد

طالبت دول غربية رعاياها بعدم التوجه إلى سوريا، والموجودين فيها إلى المغادرة، محذرة من تزايد الاحتمالات بوقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر.

وحذرت الولايات المتحدة، أمس، من تزايد احتمالية وقوع هجمات في سوريا خلال عطلة عيد الفطر، الذي يبدأ في سوريا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير من السفر إن هجمات محتملة قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في العاصمة دمشق.

وطالبت السفارة الأمريكية في دمشق جميع مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد فوراً.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في دمشق: «تحذّر وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمال حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر، قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق».

وأضاف البيان: «إنّ أساليب الهجوم قد تشمل... مهاجمين أو رجالاً مسلّحين أو استخدام عبوات ناسفة»، من دون تفاصيل إضافية.

مخاطر كبيرة

ونصحت واشنطن مواطنيها بعدم التوجّه إلى سوريا «بسبب المخاطر الكبيرة للإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف واحتجاز الرهائن والصراع المسلّح والاعتقال التعسّفي»، وفق البيان.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي «إن رسائل وجهت إلى المواطنين الفرنسيين الموجودين حالياً في سوريا حول ارتفاع خطر الإرهاب».

وقال موظف في هيئة تابعة للأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته: «وصلت إلى موظفي منظمات دولية تعمل في سوريا رسائل بريدية تحذيرية من أماكن التجمعات (مع ضرورة) اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر خلال الأسبوع المقبل».

وقالت وزارة الداخلية السورية: إن قواتها دهمت «أحد أوكار فلول النظام البائد في حي الوعر بحمص، كما عثرت على أسلحة ومتفجرات كانت مُعدّة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة».

والشهر الماضي، أوقفت السلطات شخصاً يشتبه في أنه قيادي في تنظيم داعش بتهمة التخطيط لتفجير موقع ديني قرب دمشق.

تحذير بريطاني

وطلبت الخارجية البريطانية من رعاياها مغادرة سوريا بأي وسيلة متاحة ونصحت بعدم السفر إليها بسبب النزاع المستمر والظروف الأمنية غير المستقرة حسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني. وقالت في تحذيرها على الموقع والذي حمل تاريخ أمس: «إذا كنت مواطناً بريطانياً متواجداً في سوريا، غادر بأية وسيلة متاحة».

وأضاف التحذير: «في حال تأثرتم بتصاعد الأعمال العدائية في سوريا، ابقوا في مكان آمن حتى تتاح لكم وسيلة مغادرة آمنة.

قد يفرض حظر التجول في بعض المناطق المتأثرة. التزموا بالإرشادات المحلية واتخذوا الحيطة والحذر».