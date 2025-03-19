اتفاق سوري ـ لبناني على وقف إطلاق النارعلى الحدود

أعلنت السلطات اللبنانية ونظيرتها السورية، التوصل إلى اتفاق ينص على «وقف إطلاق النار على الحدود، وتعزيز التعاون».

ففي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير الدفاع اللواء ميشال منسي أجرى اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة و«بحثا التطورات الحاصلة على الحدود، وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء».

وفي سوريا، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع قوله إنه تم التوصل إلى «اتفاق بين وزارة الدفاع السورية ونظيرتها اللبنانية ينص على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين».

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال، في وقت سابق: إن «ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره، ‏وأعطيت توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران».

وشهدت الحدود اللبنانية السورية توتراً خلال الفترة الماضية، حيث اتهمت وزارة الدفاع السورية،، «حزب الله» اللبناني بخطف وقتل 3 من عناصر الجيش السوري.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش اللبناني سلّم – من خلال الصليب الأحمر اللبناني - 3 جثث لمقاتلين سوريين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بـ«سقوط عدد من القذائف الصاروخية في بلدة القصر الحدودية»، قالت إن «مصدرها ريف القصير داخل الأراضي السورية».

وكذلك اندلعت اشتباكات حدودية بين مسلحين سوريين وعشائر لبنانية الشهر الماضي، في نطاق جرود الهرمل في منطقة البقاع شمالي شرق لبنان، المحاذية للحدود السورية.