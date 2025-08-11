مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء

أدان مجلس الأمن الدولي، أمس، أعمال العنف ضد المدنيين بمحافظة السويداء السورية منذ 12 يوليو، فيما يستضيف الأردن غداً اجتماعاً مشتركاً مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم «عملية إعادة بناء سوريا».

وفي بيان رئاسي صدر أمس، أدان مجلس الأمن بقوة أعمال العنف بالسويداء والتي شملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً. وحث الأطراف كافة على ضمان أن تتمكن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من إيصال المساعدات إلى المتضررين في السويداء وجميع أنحاء سوريا من دون عوائق.

وكرر المجلس تأكيد دعوته للسلطات المؤقتة أن توفر الحماية لجميع السوريين، ورحب بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية المؤقتة وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.

فض الاشتباك

ودعا المجلس إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وأكد الواجب الواقع على عاتق جميع الأطراف أن تتقيد بأحكامه وأن تحافظ على الهدوء وتخفف حدة مظاهر التوتر.

كما دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.

وجدد التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.

ويستضيف الأردن غداً اجتماعاً مشتركاً مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم «عملية إعادة بناء سوريا»، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس.

وجاء في بيان الوزارة أن الاجتماع الذي يشارك فيه الوزير أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم برّاك «سيبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين».

وعلّق برّاك عبر منصة إكس «يؤكد هذا الالتزام تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وجميع شعبها أن يعيشوا فيها بسلام وأمن وازدهار».