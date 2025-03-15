سوريا .. 3 قتلى في انفجار بمدينة اللاذقية

قتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأصيب 12 بجروح في انفجار في مدينة اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، من دون أن تتضح أسبابه على الفور.

وأفادت سانا أن "انفجارا عنيفا" هزّ "حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن"، مشيرة الى أنه وقع في "مبنى مكوّن من أربعة طوابق".

ثم أوردت نقلا عن محافظة اللاذقية أن الانفجار "خلّف حتى اللحظة ثلاثة قتلى و12 مصابا"، مضيفة "ما زالت فرق الدفاع المدني والأهالي تبحث عن مصابين ومفقودين".

وأظهرت صورة نشرتها وكالة "سانا" سحابة من الدخان الأبيض مرتفعة من المكان.