المرحلة الانتقالية 5 سنوات.. الشرع يوقع الإعلان الدستوري لسوريا

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على الإعلان الدستوري الانتقالي لسوريا بعد تقديمه من قبل لجنة الخبراء القانونيين السورية.

وينص الإعلان الدستوري، على أن المرحلة الانتقالية في سوريا ستمتد لـ 5 سنوات، وأن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع.

كما نصت مسودة الإعلان الدستوري لسوريا أن ديانة الرئيس السوري ستبقى الإسلام.

كما بينت المسودة أن سوريا ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، كما أنها ملتزمة بالفصل التام بين السلطات.

واظهرت المسودة أن سوريا ملتزمة باستقلال القضاء.

وقالت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري.

وأوضحت اللجمة أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة.