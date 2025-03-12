اتفاق يدمج السويداء بمؤسسات الدولة السورية

أبرمت الحكومة السورية اتفاقاً مع وجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة.

ويتضمن الاتفاق حسب عدة مصادر إلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية، وأن يكون عناصر الشرطة المحلية في السويداء من أبناء المحافظة، وأن تعين الحكومة محافظاً وقائداً للشرطة في السويداء، دون أن يكونا بالضروري من أبناء المحافظة.

ويعد الاتفاق جزءاً من جهد أوسع لدمج مناطق جنوب سوريا وشمال شرقها ضمن النظام السوري. يأتي هذا بعد يوم من توقيع اتفاق بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة.

