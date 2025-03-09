سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الساحل

أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، وأعمال عنف شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

وقالت الرئاسة السورية في بيان على حسابها في تلغرام، إن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تتألف من 7 أشخاص.

وأضاف: "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".

وشدد القرار الرئاسي على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها ورفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.