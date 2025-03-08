الإمارات تدين الهجمات المسلحة على قوات الأمن السورية

أدانت الإمارات الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في سوريا، والتي تستهدف القوات الأمنية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف الدولة الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وكانت السلطات السورية، قد أعلنت أمس، فرض السيطرة الكاملة على مدن الساحل السوري، وتمديد فرض حظر تجول عام ينتهي اليوم، بعد ليلة دامية شهدت اشتباكات غير مسبوقة بين قوات الأمن ومسلحين موالين للنظام السابق، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

ونفذت قوات الأمن انتشاراً وعمليات تمشيط في مدن محافظتي اللاذقية وطرطوس، وخاصة في جبلة، وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 130 شخصاً خلال المواجهات. وبحسب مصادر أمنية، بدأ التصعيد من جانب مسلحين من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية.

حيث قُتل عنصر أمن وجرح آخرون، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة، قتل فيه 15 عنصراً أمنياً، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء اللاذقية، حيث حاول المسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.