غارات جوية إسرائيلية قرب ميناء طرطوس السوري

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن «هجوم إسرائيلي على ميناء طرطوس شمال غربي سوريا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط». وقال سكان ومصادر عسكرية إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت أمس، عدة ضربات جوية على مناطق قرب ميناء مدينة طرطوس.

وتحدثت وسائل إعلام سورية عن وقوع انفجار ضخم هز المدينة. وأشارت صحيفة «الوطن» السورية إلى أن الدخان يتصاعد عند جسر بلاطة غربية.

وأضافت: «توقعات بحصول عدوان إسرائيلي على نقطة عسكرية قريبة من أوتوستراد طرطوس بانياس عند بلاطة غربية».

وبالتوازي، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في انفجار بريف محافظة دير الزور شرق البلاد، موضحة أن سبب الانفجار غير معروف.

وبحسب الوكالة فإن فرق الدفاع المدني السوري انتشلت جثامين القتلى ونقلت المصابين، وأخمدت الحريق الناجم من الانفجار، الذي طاول مركزاً لبيع المحروقات في الموقع.

وانتشر الليلة قبل الماضية، عناصر أمن تابعون للسلطات الجديدة في سوريا في ضاحية جرمانا قرب دمشق، وفق (سانا)، عقب توتر واشتباكات بين قواتها ومسلحين محليين دروز، هددت إسرائيل على إثرها بالتدخل لـ «حماية» أبناء هذه الطائفة العربية السورية.

وشهدت مدن سورية عدة بينها دمشق والسويداء التي تقطنها غالبية درزية، تظاهرات الثلاثاء الماضي نددت بمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلن أن بلاده لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.

حرب أهلية

وجدد القيادي اللبناني وليد جنبلاط اتهامه لإسرائيل باستخدام الدروز لجرّ سوريا إلى حرب أهلية. ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن جنبلاط، المنتمي للطائفة الدرزية، قوله أمس، إن إسرائيل تستخدم الدروز لقمع الفلسطينيين وتريد التمدد إلى جبل العرب «الدروز» في سوريا، محذراً من حرب أهلية يسعى إليها من وصفهم بـ«بعض ضعفاء النفوس».

جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع استثنائي عقدته الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في دار الطائفة في بيروت، لبحث تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا.

وشدد جنبلاط، وهو الرئيس السابق للحزب الاشتراكي التقدمي، على مرجعية الشام بالنسبة للدروز.

وأضاف «أهل سوريا يعلمون ماذا يفعلون، وسأذهب إلى دمشق للتأكيد على مرجعية الشام بالنسبة للدروز»، وتابع متحدثاً عن، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية بإسرائيل موفق طريف، قائلاً «لا يمثلنا وهو مدعوم من إسرائيل». وأضاف «يريدون الانقضاض على جبل العرب، فإمّا أن نبقى على هويتنا العربية أو أن نسير بالمخطط» الإسرائيلي.