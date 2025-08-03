سوريا.. اشتباكات في السويداء للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

اندلعت اشتباكات جديدة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ما يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بعد موجة من العنف أودت بحياة المئات، وفقا لناشطين ووسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرين على الأقل.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "مجموعات خارجة عن القانون" خرقت الهدنة وهاجمت قرية باستخدام أسلحة ثقيلة وقذائف هاون.

وكانت قناة الإخبارية السورية الرسمية قد ذكرت أن مجموعات مسلحة هاجمت قوات الأمن الداخلي في السويداء ما أسفر عن مقتل "عنصر" أمن وإصابة آخرين.

وقالت إن المجموعات المسلحة أطلقت أيضا قذائف على عدة قرى في المحافظة الجنوبية التي شهدت أعمال عنف.

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجماعات المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه في المنطقة.

وقال المصدر: "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة".