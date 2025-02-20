إسرائيل تقيم 7 قواعد عسكرية جديدة في سوريا

تواصل إسرائيل العمل في بناء 7 قواعد عسكرية في الجنوب السوري، مع مؤشرات على نوايا البقاء لأمد غير محدد.

وأظهرت صور أقمار صناعية، وفّرتها شركة «Planet Lab PBC» الأمريكية، ونشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقريرها، مواصلة الجيش الإسرائيلي بناء قواعد عسكرية في المناطق التي احتلتها داخل سوريا.

ووفقاً للتقرير، أنشأ الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 7 قواعد عسكرية في المناطق التي يحتلها، وعلى قمة جبل الشيخ. وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل على البقاء في المناطق التي احتلها في سوريا لفترة طويلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الصحيفة أن المواقع السبعة تمتد من جبل الشيخ في الشمال وصولاً إلى تل «كودنة» في الجنوب، بالقرب من المثلث الحدودي مع سوريا والأردن. وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل، في ديسمبر 2024، على البقاء في المناطق التي احتلها في سوريا، لفترة طويلة.

تثبيت الوجود

وانتقلت إسرائيل من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها وسط تلويح بالبقاء الدائم في المناطق التي سيطرت عليها. وأظهرت الصور الجديدة أن إسرائيل تمركزت عسكرياً في كل من جبل الشيخ، وبلدة حضر، وجباتا الخشب، والحميدية، ومدينة القنيطرة، والقحطانية، وتل كودنة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ من أن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى.

وتقدم الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المحيطة بمرتفعات الجولان، موسعاً نطاق احتلاله حتى وصل إلى مسافة 25 كيلومتراً من العاصمة دمشق. وبات يسيطر على ما يقارب من 95 % من محافظة القنيطرة.

وفي 11 من فبراير الجاري، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أقامت «بهدوء شديد» منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل على بناء تسعة مواقع عسكرية داخل المنطقة الأمنية، مؤكدة أن وجودها في سوريا لم يعد مؤقتاً.

وأوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في سوريا طيلة عام 2025، مع رفع عدد الألوية العاملة هناك إلى ثلاثة، مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 أكتوبر 2023، وهو ما أكده كاتس خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، من أن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى.