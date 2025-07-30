دمشق: نركز على وقف إطلاق النار في السويداء

أكد مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، أن أولويات الحكومة السورية في المرحلة الحالية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن إدلبي قوله إن الجهود مستمرة أيضاً لضمان سير الخدمات الإدارية واستكمال ملف المصالحات في المحافظة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن فريقاً تابعاً لها تمكن من الوصول إلى مدينة السويداء.

وتمكن من إجراء تقييم مباشر للمواقع التي تشتد فيها الاحتياجات، وانضم إلى القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري التي توجهت إلى المدينة الاثنين.

وقالت اللجنة الدولية إنها ستواصل جهودها من أجل وصول أكبر إلى السويداء، وكذلك دعمها للاستجابة الطارئة المستمرة التي يقدمها الهلال الأحمر العربي السوري لمن هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة في المنطقة.

وأفاد تقرير بأن قافلة مساعدات إنسانية رابعة توجهت إلى السويداء عبر معبر بصرى الشام، بتنسيق بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي. وتتألف القافلة من 22 شاحنة محمّلة بمحروقات، ومواد غذائية وصحية، ومستلزمات طبية، إضافة إلى مياه شرب وطحين.

في الأثناء، قالت مصادر سورية إن شخصيات مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع بدأت في دراسة أسماء شخصيات سورية لتشكيل حكومة جديدة. وأضافت المصادر ذاتها، أن التوجه الحالي يركز على تشكيل حكومة موسعة تتمتع بتمثيل أوسع للطوائف والمناطق السورية، وفقاً لـ«سكاي نيوز عربية».

ورجحت المصادر أن تكون خطوة تشكيل حكومة جديدة جزءاً من تفاهمات أوسع مع أطراف غربية. وفي نهاية مارس الماضي، أعلن الشرع تشكيل الحكومة السورية في البلاد التي تضم 22 وزيراً، بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.

ويأتي الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في وقت تتصاعد الضغوط الدولية لإجراء إصلاحات سياسية شاملة، وسط أزمة اقتصادية وتحديات أمنية متواصلة في عدد من مناطق البلاد.