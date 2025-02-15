سوريا: اعتقال قيادي في تنظيم داعش جنوب دمشق

أعلن جهاز الاستخبارات السوري، اليوم السبت، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش في ريف دمشق.

وقال مصدر في جهاز الاستخبارات السوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) "تمكنا من القبض على أبو الحارث العراقي القيادي في تنظيم داعـش والذي كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى ولاية العراق، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز، والذي يعتبر مسؤولاً عن تجهيز الهجمات الإرهابية ".

وأكد المصدر أن "الخلية التي تم إحباط مخططها في استهداف مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، كانت تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي".

وكشف المصدر عن أن "العراقي يقف وراء التخطيط لعدة عمليات كان أبرزها اغتيال القيادي ميسر الجبوري وعدة اغـتيالات أخرى".

وأضاف المصدر أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات النوعية لملاحقة خلايا تنظيم داعش في المنطقة، حيث اعتُقل عدد من أعضاء خلايا حاولت تنفيذ عمليات إجرامية في مناطق عدة ".

وكان جهاز الاستخبارات العامة في سوريا كشف في 11 من الشهر الماضي عن إحباط محاولة تفجير من قبل تنظيم داعش داخل مقام السيدة زينب جنوب دمشق.