دمشق تخطط لبناء مطار جديد بسعة 30 مليون مسافر

أعلنت هيئة الطيران المدني السورية عن خططها لإنشاء مطار دولي جديد في العاصمة دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً، بالتوازي مع مشروع لتأهيل المطار الحالي ورفع قدرته التشغيلية.

وخلال منتدى الاستثمار السوري-السعودي الذي انعقد الخميس 24 يوليو في قصر الشعب بدمشق، أوضح عمر الحصري، مدير الهيئة، أن المشروع الجديد يستهدف استيعاب 30 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب خطط لتطوير مطار دمشق الدولي الحالي لرفع طاقته إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، وتأهيل مطار حلب الدولي ليستوعب مليوني مسافر، واصفاً هذه المشاريع بأنها "فرص استثمارية واعدة".

وأشار الحصري إلى أن قطاع الطيران المدني في سوريا يعاني من أوضاع صعبة نتيجة الحروب والعقوبات، لافتاً إلى أن سوريا تمتلك حالياً خمسة مطارات مدنية في دمشق، حلب، اللاذقية، القامشلي ودير الزور، غير أن الأخيرة ثلاثة منها متوقفة عن العمل.

وكان محافظ حلب، عزام الغريب، قد أعلن سابقاً عن خطط لبناء مطار دولي جديد في حلب بطاقة تصل إلى 15 مليون مسافر سنوياً، مؤكداً أن البحث جارٍ لتحديد موقع مناسب للمشروع، في ظل محدودية المطار الحالي وضعف خدماته.

من جانبه، كشف علاء صلال، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن عمليات إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي مستمرة وتشمل البنية التحتية الفنية والمباني الخدمية وصالات المسافرين والممرات، التي ما تزال قيد الإصلاح، بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية.

وأكد صلال أن التكلفة النهائية لم تحدد بعد، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل إطلاق مشاريع تطويرية جديدة بشكل مستمر.