سوريا.. تعيينات عسكرية وحملة لضبط السلاح

أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بأن الوزارة بدأت توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الهيكلة الجديدة، لافتاً إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل وقد وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح المصدر لوسائل إعلام محلية وعربية أنه تم تعيين العميد عناد الدرويش مسؤولاً للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، والعميد محمد منصور مسؤولاً لشؤون الضباط في وزارة الدفاع. وأفاد المصدر بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر.

مؤكداً إعادة هيكلة القوة الجوية وترتيبها وتعيين عدة ضباط سوريين لشغل مناصب في إدارات رئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية.

واستناداً إلى المصدر، فإن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دمج الفصائل في جيش واحد.

وكان مصدر عسكري سوري أفاد في وقت سابق بأن لجنة الهيكلة انبثقت عنها لجنة خاصة، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيداً لدمجها ضمن قوى الجيش.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة إن سوريا منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية طالما أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح البلاد. وأشار إلى أن بلاده ستبقي قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين على أراضيها إذا كان هذا يجلب الفائدة لسوريا.