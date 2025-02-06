خطط أمريكية لسحب قواتها من سوريا خلال 90 يوماً

أعلن مسؤولان دفاعيان، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، في غضون 30 أو 60 أو 90 يوماً، حسبما أوردت شبكة «NBC News».

وأضاف المسؤولان أن الرئيس دونالد ترامب والمسؤولين المقربين منه أعربوا مؤخراً عن اهتمامهم بسحب القوات الأمريكية من سوريا، ما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل في غضون 30 أو 60 أو 90 يوماً، دون توضيح سياقات تلك التصريحات ومتى أدلى بها ترامب.

يأتي ذلك في وقت، زار مستشار الأمن القومي، مايك والتز، الجمعة، مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، حيث التقى بكبار القادة العسكريين الأمريكيين وحصل على إحاطات بشأن الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الخفض المحتمل للقوات في سوريا، لم يكن موضوعاً للإحاطة أو الغرض من زيارة والتز. وأضاف: «من الجيد أن يزور والتز القيادة المركزية الأمريكية ليتعرف على المنطقة بأكملها»،

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت «البنتاغون» نشر حوالي 2000 جندي في سوريا، وهو أكثر من ضعف العدد الذي قاله الجيش لسنوات، حوالي 900.

وتقول «البنتاغون»، إن المهمة العسكرية الأمريكية الرئيسية في سوريا، تتمثل في إضعاف تنظيم «داعش» ودعم الشركاء المحليين العاملين هناك، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية «قسد».