مسؤولون أتراك: الحكومة السورية تطلب دعماً دفاعياً

قال مسؤولون أتراك إن الحكومة السورية المؤقتة طلبت دعم تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية، وذلك في أعقاب أعمال عنف طائفية شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن تصاعد التوترات في سوريا وتدخل إسرائيلي.

وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن سوريا طلبت أيضا مساعدات لمكافحة "المنظمات الإرهابية"، بما في ذلك تنظيم "داعش".

وأضاف المسؤولون أن تركيا - التي لطالما أعربت عن استعدادها لمساعدة سوريا - تعمل حاليا على تقديم التدريب والخدمات الاستشارية والدعم الفني للمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية السورية.

في السياق، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إن على قوات سوريا الديمقراطية أن تثبت التزامها باتفاق الاندماج المبرم مع الحكومة السورية.

وتراقب أنقرة عن كثب تطورات الأحداث هناك بعد اتفاق توصلت إليه دمشق في العاشر من مارس مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب على قوات سوريا الديمقراطية أن تبرهن بشكل ملموس أنها تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته مع حكومة دمشق".

وقالت تركيا مرارا إنه لن تسمح بتحركات قد تفضي لتقسيم سوريا وعبرت عن معارضتها لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي لجماعات كردية قرب حدودها الجنوبية.