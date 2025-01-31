اقتلع أظافر أطفال درعا.. اعتقال عاطف نجيب ابن خالة الأسد

أعلن مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، الجمعة، عن إلقاء القبض على رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا سابقا عاطف نجيب.

وقال كنيفاتي: "في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء

وتابع: "يُعتبر نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت صحيفة "الوطن" قد نشرت: "إلقاء القبض على العميد المجرم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، الذي ارتكب جرائم مروعة بحق الأطفال المطالبين بالحرية".

وأضافت: "ليكن هذا الحدث خطوة نحو تحقيق العدالة".

وعاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد ومتهم بجرائم كثيرة من بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية.