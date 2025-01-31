دعوة أممية ومؤتمر أوروبي لدعم جهود الإعمار في سوريا

أظهرت وثيقة أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر مؤتمراً في باريس يوم 13 فبراير يهدف إلى تنسيق التحرك الإقليمي والدولي لدعم المرحلة الانتقالية في بلاده، فيما دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

وأظهرت الوثيقة التي أرسلت للأطراف المدعوة لحضور المؤتمر، واطلعت عليها رويترز، أن وزراء خارجية دول من المنطقة منها السعودية وتركيا ولبنان سينضمون إلى شركاء غربيين من بينهم الولايات المتحدة.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي دعا الثلاثاء المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة لدى عودته من سوريا ولبنان وقبل التوجه إلى الأردن «ارفعوا العقوبات، وشجعوا إعادة الإعمار. يجب أن نفعل ذلك الآن، في بداية المرحلة الانتقالية، نحن نضيع الوقت».

وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية التركية، عاد 80 ألف سوري إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر وسقوط حكم بشار الأسد، من أصل أكثر من ثلاثة ملايين مسجلين في تركيا، حسبما قال غراندي.

وفي المجمل، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد 800 ألف مهجّر سوري إلى ديارهم، بينهم 600 ألف نازح. وقال غراندي «يتحرك اللاجئون بشكل أسرع من السياسة. إنها بداية جيدة».

مترددون

وبالنسبة لأولئك الذين يترددون بسبب عدم وضوح الصورة في سوريا، قال إن تركيا تسمح للاجئين بالقيام «بثلاث رحلات ذهاباً وإياباً» إلى سوريا قبل اتخاذ قرارهم. وشدد «اغتنموا هذه الفرصة التي توفرها لكم تركيا».

مشيراً إلى أن كل الدول لا تؤمن نفس الشروط. وأشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى أنه «لن يرغم أحداً على العودة» متوقعاً المزيد من الرحلات خلال الأعياد الدينية والعطلات المدرسية وعندما يكون الطقس أقل برودة. وأوضح أنه «من المستحسن أيضاً أن تتم العودة تدريجياً ؛ لأن سوريا ليست مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من العائدين».