وفد روسي في دمشق للمرة الأولى منذ سقوط الأسد

وصل وفد روسي كبير إلى دمشق، أمس، لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في حين تواجه الإدارة الجديدة في سوريا تحديات كبيرة، داخلياً حيث إعادة بناء مؤسسات الدولة، وخارجياً حيث تواصل إسرائيل توغلها داخل الأراضي السورية في الجنوب.

وذكرت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان «ريا نوفوستي» و«تاس»، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف موجودان في سوريا على رأس وفد.

وذكرت قناة «آر تي العربية» الإخبارية الروسية، أن الوفد الروسي سيلتقي القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني.

ونقلت عن بوغدانوف قوله: «إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة»، مشدداً على أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد.

قصف تركي

في الأثناء، قتل 12 مدنياً على الأقل خلال يومين بقصف تركي على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، على ما أفاد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرهاد الشامي، في وقت تشهد مناطق في شمال سوريا معارك متواصلة منذ شهرين بين فصائل موالية لتركيا ومقاتلين أكراد.

وقال الشامي: «قصف الطيران المسير التركي سوقاً في بلدة صرين» بمحافظة حلب، ما أدى إلى مقتل «6 مدنيين وإصابة 22 مدنياً بجروح».

وأضاف أن «المدفعية التركية قصفت صباح (أمس)، قرية حرملة في ريف زركان في محافظة الحسكة (شمال شرق)»، ما أدى إلى مقتل «3 مدنيين وإصابة 8 بجروح». كذلك، أفاد بأن «المدفعية التركية قصفت، الاثنين، ريف بلدة عين عيسى» في محافظة الرقة (شمال)، ما أدى إلى مقتل «3 مدنيين هم امرأة وطفلاها».

انفجار لغم

ولقي مدنيان سوريان، حتفهما، أمس، إثر انفجار لغم أرضي جنوب إدلب في شمال غرب البلاد. وذكر الدفاع المدني السوري، على صفحته في «فيسبوك» أن مدنيين شقيقين قتلا إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام السابق، وقع في قرية أبو دفنة بريف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

وأضاف أن فرقه تفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين، مشيراً إلى أن تهديدات مخلفات الحرب والألغام تسرق أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات بليغة بينهم، وتقوض الأنشطة الزراعية وعودة المدنيين لمنازلهم بمناطق سورية واسعة.

جنوباً، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «إن القوات الإسرائيلية التي سيطرت على مواقع استراتيجية بعد سقوط نظام بشار الأسد ستبقى على جبل الشيخ لأجل غير مسمى». وجاءت تعليقات كاتس بعد زيارته للقوات المتمركزة هناك.

وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تسمح لما وصفها بالقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا.