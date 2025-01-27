وزير الخارجية السوري يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات

رحب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني "الإثنين" بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، آملا بأن ينعكس إيجاباً على "جميع مناحي الحياة" للسوريين.

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".

وأتى ذلك بعد اتفاق وزراء خارجية التكتل القاري على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات.

