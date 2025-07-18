الحكومة السورية تنفي استعداد القوات لإعادة الانتشار بمدينة السويداء

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الجمعة أن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا نفى تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء.

وكان متحدث باسم الوزارة قال لرويترز في وقت سابق إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.

واستمرت اليوم الجمعة هدنة هشة في جنوب سوريا بعد أن أدى وقف إطلاق نار أُعلن عنه يوم الأربعاء إلى توقف وجيز لقتال دام استمر أياما عندما اشتبك مقاتلون من البدو والدروز في محافظة السويداء مما دفع الحكومة السورية إلى نشر قوات.

وتدخلت إسرائيل في الاشتباكات وقالت إنها لن تسمح للحكومة السورية بنشر قوات في الجنوب، وشنت هجمات على القوات السورية في السويداء وعلى وزارة الدفاع وبالقرب من القصر الرئاسي في دمشق.

وانسحبت القوات السورية من السويداء بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكن الاشتباكات اندلعت مجددا في وقت متأخر من أمس الخميس بين مقاتلي العشائر البدوية والدروز.

ونفذ الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة في محافظة السويداء خلال الليل.